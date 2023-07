Firenze | salsa di pomodoro davanti al Battistero Selciato imbrattato da “Ultima generazione”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilalla Porte del Paradiso del Ghiberti, neldi, è statocon una sostanza rossa, forsedi. L'azione, ancora una volta, sarebbe stata opera di un gruppo di attivisti dell'associazione '' che hanno per l'occasione srotolato anche uno striscione con su scritto "Non paghiamo il fossile".

Nuovo blitz di Ultima generazione a. Cinque militanti si sono lanciati addosso una sostanza che sembrerebbe esseredi pomodoro davanti a una dlele porte del Battistero, in piazza Duomo, imbrattando il selciato davanti.

