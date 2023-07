Fiorentina | il dg viola Joe Barone fa chiarezza | Nessun offerta per Amrabat

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il direttore generale della, Joe, ha fattosulle vicende di mercato dellaa margine dell’Assemblea di Lega. Precisa che non ci sono ancora offerte concrete percome per Milenkovic, nè trattative in corso per il portiere croato Livakovic.ha...

...in entrata della, specialmente su Nicolò Zaniolo da parte di Barone che ha parlato all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A a Milano. Le parole di Barone su Castrovilli : ' Laè ...Jovic e Cabral non hanno convinto i tifosi della, ma anche tutti coloro i quali si trovano nell'area tecnica dei. Così attenzione al profilo di Beto che potrebbe rimanere in Italia, ...Il dirigentenon si è sottratto alle domande fornendo informazioni importantissime sul mercato del club gigliato sia in entrata che in uscita., Barone blinda Jovic e molla Zaniolo - ...

Fiorentina-Moena, c’è stato un nuovo contatto: il retroscena Viola News

Resa nota la lista dei test-match che la formazione di Italiano disputerà nel corso della preparazione estiva: Si comincia in famiglia il 15 luglio contro la squadra Primavera, chiusura il 12 agosto c ...Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese O Jogo, la Fiorentina sarebbe interessata a Beto dell'Udinese. Oltre ai viola sul giocatore ci sarebbe anche il Napoli, e da poco si ...