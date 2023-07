Fiorello e Biggio sfottono Sgarbi e Morgan | «Lanceremo una petizione affinché genio Morgan diventi direttore artistico di Sanremo | così potremo sentire canzoni di successo»

(Di lunedì 3 luglio 2023)Nella querelle tra Amadeus da un lato e Vittoriodall’altro sul Festival disi sono inseritie Fabrizio. I due protagonisti di Viva Rai2 hanno pubblicato un video sui social dove, in maniera piuttosto irriverente, hanno preso le difese del conduttore. “Buongiorno. Vi ricordate di noi o vi siete già dimenticati di noi? Lui non ha i baffi. E va beh, perché è un solito idiota“ ha esorditonel video Instagram col compare, prima di fare riferimento alla vicenda che ha coinvolto ieri l’amico Amadeus. “A proposito di idioti, ho letto una frase di Amadeus… Ha postato ’sta frase che ci ha lasciato un po’… Sai con chi ce l’aveva ...

poi 'tranquillizzano' Sgarbi qualora volesse escludere Amadeus dal festival: "Sgarbi, non devi fare niente, perché ha finito. Questo è l'ultimo". E poi lanciano una 'petizione': "...In un video diventato virale sul web l'ironia die Fabriziodopo l'attacco di Sgarbi e Morgan ad Amadeus durante un incontro pubblico al Maxxi di Roma. Elencando alcuni dei grandi successi usciti dai Festival condotti e diretti da ...In un video diventato virale sul web l'ironia die Fabriziodopo l'attacco di Sgarbi e Morgan ad Amadeus durante un incontro pubblico al Maxxi di Roma. Elencando alcuni dei grandi successi usciti dai Festival condotti e diretti da ...

L'ironia di Fiorello e Biggio: «Sgarbi ha ragione, Amadeus non è ... Open

«Ho letto la frase di Amadeus, molto probabilmente ce l’aveva con l’onorevole Sgarbi. Che cosa hanno detto Sgarbi e Morgan Che ...Fiorello e Fabrizio Biggio, il duo comico che fino a qualche settimana fa guidava l’appuntamento giornaliero di Viva Rai2! hanno pubblicato un video su Instagram da comincia con questa domanda: “Vi ri ...