Finto operatore cerca di clonargli la carta | la ‘nuova truffa’ del conto postale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tentato raggiro ai danni di un correntista di Poste Italiane, che via cellulare ha ricevuto un “messaggio truffa” da parte di ignoti. Una situazione che ormai è sempre più diffusa nella nostra Regione, con esperti truffatori che si spacciano per la vostra banca e vi chiedono le vostre informazioni sensibili via telefono, munendosi di una piattaforma che cattura i dati che inserite ingenuamente. La tentata truffa ai danni del correntista Il fatto è avvenuto a Latina, altro luogo dove purtroppo stanno prendendo sempre più piede questi episodi. A sventare la sottrazione dei dati sensibili della PostePay, e quindi dei soldi, solo la stessa realtà di Poste Italiane. Infatti, è stata la stessa azienda italiana ad accorgersi della “manovra anomala” del proprio cliente, avvertendolo telefonicamente bloccando tempestivamente l’azione dei truffatori. Come avviene la truffa ai danni del ...