Figliuolo | il commissario oggi in Emilia Romagna per visitare le zone alluvionate

(Di lunedì 3 luglio 2023) Inè il giorno di Francesco Paolo. Ilalla ricostruzione post alluvione dà il via al suo incarico sorvolando le aree colpite dal maltempo di maggio. Poi nel pomeriggio a Bologna, nella sede della Regione, incontrerà i presidenti delle Province colpite, il sindaco di Forl e i componenti del Patto per il lavoro e per il clima. Infine alle 16, insieme al governatore Stefano Bonaccini e alla vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, ilincontrerà i giornalisti per un punto stampa.