Figliuolo | il commissario in Emilia Romagna per visitare le zone alluvionate

(Di lunedì 3 luglio 2023) Inè il giorno di Francesco Paolo. Ilalla ricostruzione post alluvione ha dato il via al suo incarico sorvolando le aree colpite dal maltempo di maggio. Poi nel pomeriggio a Bologna, nella sede della Regione, incontrerà i presidenti delle Province colpite, il sindaco di Forl e i componenti del Patto per il lavoro e per il clima. Infine alle 16, insieme al governatore Stefano Bonaccini e alla vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, ilincontrerà i giornalisti per un punto stampa.

Nel giorno in cui arriva in Emilia - Romagna il, il governatore Stefano Bonaccini torna ad attaccare il Governo. 'Il generale Francesconon è stato formalmente ...E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla visita nei territori colpiti del generale Francesco Paoloin qualità dialla ricostruzione post alluvione in Romagna. 'Una ...Lo afferma Coldiretti in riferimento alla visita nei territori colpiti del generale Francesco Paoloin qualità dialla ricostruzione post alluvione in Romagna. "Una nomina ...

Le prime mosse del commissario Figliuolo - ilGiornale.it ilGiornale.it

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Il comportamento delle ultime ore del presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini oscilla tra l’imbarazzante e l’isterico. A quanto pare la nomina di Figliuolo mette ...La senatrice di Fretelli d’Italia Domenica Spineli continua il suo impegno quotidiano nel polemizzare con il presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonacinni, politicizzare l’emergenza allu ...