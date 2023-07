Fiaccolata per Fulvio | morto sull’auto esplosa | “Ora giustizia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUnaper ricordareFilace, il tirocinante del Cnra 25 anni nell’esplosione dell’auto prototipo sulla Tangenziale di Napoli insieme con la ricercatrice Maria Vittoria Prati, è in corso a San Giorgio a Cremano: la città in cui il giovane tirocinante viveva con i genitori e le sorelle si stringe nel dolore per una morte che molti definiscono assurda e sulla quale la magistratura sta cercando di fare chiarezza. Da Villa Bruno il corteo si sta muovendo con in testa i genitori Mariarosaria e Salvatore, il sindaco Giorgio Zinno, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. A partecipare, tanti cittadini, conoscenti e amministratori locali che percorreranno un tratto di strada facendo tappa vicino all’abitazione diFilace. I genitori e molti ...