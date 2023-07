Fiaccolata a Primavalle in memoria di Michelle Causo Il padre | «Devono morire in carcere» Presenti anche il sindaco Gualtieri e il governatore Rocca

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Centinaia di persone hanno partecipato allaindiMaria, la giovane 17enne uccisa a coltellate lo scorso 28 giugno da un suo coetaneo in un appartamento di via Giuseppe Benedetto Dusmet, nel quartieredi Roma. Il 17enne è stato arrestato e di trova indi Casal del Marmo. È accusato omicidio e al giovane vengono contestatele aggravanti di vilipendio di cadavere e occultamento. Le aggravanti sono legate al tentativo di liberarsi del cadavere della giovane dopo l’omicidio, infilandolo in un sacco dell’immondizia, per poi abbandonarlo in un carrello della spesa a poca distanza da un cassonetto dell’immondizia. In prima fila al corteo sonoi genitori della giovane uccisa, e il fidanzato. ...