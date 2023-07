(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Alcuni esponenti lombardi di Forza Italia volevano andarsene, ma poi non se ne sono andati. Forza Italia va bene nei sondaggi, alle elezioni e nei numeri, però c'è sempre un problema Forza Italia, è dal 1994 che va avanti questa storia, ma noisempre qua. Non diamo retta a quello che si dice, piuttosto arriveranno forze nuove”. Così Antonio, ministro degli Esteri e vicepremier, rispondendo ai giornalisti.

Fi: Tajani, 'problemi partito Se ne parla dal '94 ma siamo ancora qua' Il Tirreno

Il Centrodestra va in frantumi in Europa. E scoppia la guerra tra Lega e Forza Italia. All'indomani dell'intervista di Matteo Salvini che ha ipotizzato ...