Ferrari seconda forza | ora il tyre management è ok | prova del nove a Silverstone con le nuove gomme

(Di lunedì 3 luglio 2023) Vedremo presto Leclerc tornare a lottare con Verstappen non soltanto per poche curve per poi arrendersi, ma per un’intera gara? Difficile dirlo, ma la strada imboccata dallaè senz’altro quella giusta. I nuovi aggiornamenti timidamente introdotti a Barcellona, dove ancora c’erano problemi di gestione, in Canada e Austria hanno raccolto i propri frutti: ora ilè ok ed era questo il sostanziale deficit del Cavallino nelle prime gare, in cui sembrava essersi infilato in un tunnel senza uscita. Invece, la scuderia di Maranello a Spielberg ha portato una monoposto evoluta nel fondo, modifiche importanti al bilanciamento e connesse alla volontà – e sembra sia stata trovata la quadra – di ridurre il degrado degli pneumatici, eccessivo rispetto alla Red Bull, che resta comunque di un altro ...