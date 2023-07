Fedez e Chiara Ferragni in un hotel da sogno | “Come da tradizione | tutte le estati…”

(Di lunedì 3 luglio 2023)in questi giorni hanno soggiornato nell’dache li vede ospiti nelle ultime estati. Unaper la coppia. La calda estate di Ferragnez è già iniziata,testimoniano i tanti scatti che la coppia condivide con i fans sui loro social network. Dopo il concerto benefico “LOVE MI”, organizzato dain Piazza Duomo, la coppia è partita per la loro località del cuore. I Ferragnezogni anno in vacanza nello stesso– (Foto Ansa) – grantennistoscana.itIl Ferragnez summer tour è ufficialmente iniziato, e grazie alle foto e stories che la coppia condivide su Instagram ogni giorno, anche i fans seguono idealmente i viaggi della coppia più famosa del web. I Ferragnez a ...

Si tratta della prima casa comprata insieme daFerragni e. Tempo fa, infatti, l'imprenditrice ha spiegato che l'attico in zona City Life dove attualmente vive e che fa da cornice a tanti ...A cominciare da un altro mitico duo, le sorelle Paola e, fino a Achille Lauro, Rose Villain, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Boomdabash, Bresh, Dargen D'Amico, Emma, Fabrizio Moro,, ...Ferragni e, la famosa coppia di influencer e imprenditori, hanno finalmente visto realizzato il loro sogno: la nuova villa di lusso sul Lago di Como. Dopo mesi ...

Chiara Ferragni è piena rasa: in vacanza trionfa l'ironia col cappello personalizzato Stile e Trend Fanpage

L’imprenditrice ha condiviso su Instagram le prime immagini della dimora che avrebbe acquistato a Pognana Lario «O ur dream», « il nostro sogno ». Chiara Ferragni non usa giri di parole per descrivere ...Una dichiarazione che sembra coinvolgere in questo progetto anche il marito Fedez con cui, nella nuova casa delle vacanze, si potrà godere degli indimenticabili momenti in famiglia. LEGGI ANCHE > ...