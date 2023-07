Federica Sciarelli ritrova un ragazzino scomparso a Palidoro | l' incredibile coincidenza

(Di lunedì 3 luglio 2023) La giornalista di Chi l'ha visto si trovava al mare quando per uno strano "caso" ha notato undisorientato. Il giovane si è poi scoperto essereda ben tre ore

ha aiutato a riportare centinaia di persone a casa grazie alla sua quasi ventennale trasmissione di Rai3 ' Chi l'ha visto ', programma che conduce dal 2004. Oggi la presentatrice e ...Palidoro,ritrova sulla spiaggia 15enne scomparso - Lo cercavano da ore anche con gli elicotteri dopo che i genitori avevano lanciato l'allarme per la scomparsa del figlio, un ragazzino di 15 ...A ritrovarlo, qualche chilometro più giù, a Palidoro, è stata. La conduttrice di 'Chi l'ha visto' si trovava infatti al mare per una giornata di relax ma ha notato il ragazzo e ha ...

Federica Sciarelli ritrova sulla spiaggia 15enne scomparso Adnkronos

Federica Sciarelli ha ritrovato per caso il quindicenne sparito nella spiaggia di Passoscuro mentre si trovata in vacanza.Federica Sciarelli, conduttrice di "Chi l'ha visto", ha ritrovato un ragazzo di 15 anni le cui ricerche erano in corso da ore. Il giovane, affetto da alcune patologie, si era allontanato accidentalme ...