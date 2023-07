Federer sale sul palco e canta insieme ai Coldplay «Don’t Panic» – Il video

(Di lunedì 3 luglio 2023) Isono abituati a sorprendere il pubblico durante i loro concerti. A Napoli Chris Martin hato Pino Daniele, mentre a Milano c’è stato un omaggio alla tradizione con «O mia bela Madunina» e hanno poi invitato sulZucchero. Il tour della band prosegue e in Svizzera il canovaccio non cambia. Durante la seconda serata al Letzigrund Stadium di Zurigo, tra il pubblico c’era un ospite speciale, la sorpresa che Chris Martin aveva organizzato per la gente che era venuto ad ascoltarlo. Quando il gruppo stava per iniziare are «», il leader della band ha chiamato sulre e suonare con lui Roger, idolo locale ed ex stella del tennis mondiale ritiratosi lo scorso settembre. July 3, 2023 ...

E' la notte dei Coldplay a Zurigo , e un ospite speciale accede al gran concerto. Rogerè stato invitato sul palco dal gruppo, l'ex tennista ha fatto il suo accesso davanti a migliaia di spettatori, mettendosi a cantare insieme a loro. Fan in delirio per una combo inaspettata, ...In totale Nolea quota 94 titoli, agganciando al terzo posto Ivan Lendl . Ma non è finita qui. ... Insomma, l'infinità lotta per i record del tennis cone Nadal alla fine se l'è aggiudicata ...si è arrestato a 20. Il fuoriclasse serbo, che oggi ha 36 anni, ha completato la sua lunga ... Quando la partitadi livello, quando si giocano i punti di massima tensione e importanza, lui ...

Federer sale sul palco e canta insieme ai Coldplay «Don't Panic» - Il ... Open

La scena è stata dolcissima. «Federer era abbastanza timido». Un'altra spettatrice ha raccontato: «All'inizio, nessuno ha capito davvero quando Fedi è salito sul palco». Ma poi i cuori svizzeri hanno ...As the patron of the All England Lawn Tennis Club, Kate stayed loyal to the club in a Wimbledon polo and jacket. She paired the club's merch with a white Adidas x Stella McCartney tennis skort. In ...