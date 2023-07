Federer canta Don’t Panic sul palco con i Coldplay VIDEO

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ieri sera, a Zurigo, Rogerè salito sulcon iperreè un grande fan del gruppo britannico ed ha accettato di buon grado l’invito di Chris Martin,nte e leader della band. È stato proprio lui ad annunciare l’arrivo di un quinto membro, prima di introdurre Roger, che è salito sultra le acclamazioni del pubblico svizzero, che non ha certo dimenticato la leggenda del tennis.ha accompagnato ifacendo un piccolo assolo. E’ sembrato un po’ a disagio, ma ha comunque giocato la partita con un grande sorriso, come al solito. L'articolo ilNapolista.

suona al concerto dei Coldplay In occasione della seconda esibizione della band a Zurigo, insieme a Martin e compagni è salito sul palco il celebre . " Il più grande tennista di tutti i ...Sorpresa al concerto dei Coldplay a Zurigo. Durante l'esecuzione di 'Don't Panic', sul palco è salito l'idolo di casa, Roger, che ha cantato con il gruppo di Chris Martin. Guarda il ...E' la notte dei Coldplay a Zurigo , e un ospite speciale accede al gran concerto. Rogerè stato invitato sul palco dal gruppo, l'ex tennista ha fatto il suo accesso davanti a migliaia di spettatori, mettendosi a cantare insieme a loro. Fan in delirio per una combo inaspettata, ...

Federer canta con i Coldplay RSI.ch Informazione

Roger Federer e la sua famiglia hanno trascorso lo scorso weekend nella città di Zurigo. Sabato, l'ex tennista si è recato all'Hallenstadion, dove ha cantato insieme alla moglie Mirka e alle figlie ...L'ex campione di tennis ha entusiasmato i fan con un mini concerto insieme alla celebre band musicale ...