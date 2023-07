“Fatture false per oltre 160 milioni di euro” | dieci arresti tra Brescia | Udine e la Puglia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Una maxi-frode fiscale da160diorganizzata in maniera associativa. Con questa accusa sono state arrestatepersone – 6 in carcere e 4 ai domiciliari – su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, al termine di un’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalle pm Carlotta Bernardini e Benedetta Callea della procurana. Secondo quanto ricostruito nel corso dell’indagine – che conta 80 persone coinvolte,a 48 società, ventuno delle quali straniere – esisteva una vera e propria associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo diper operazioni inesistenti. Sono in corso anche diverse perquisizioni nelle province di, Roma, ...

... hanno portato all'arresto di dieci persone : sei in carcere e quattro ai domiciliari, indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo diper ...per 160 milioni di euro: 10 persone arrestate (6 in carcere e 4 ai domiciliari). Eseguite dalla Guardia di Finanzaz perquisizioni anche in provincia di Cremona.: 10 ......Sono quattro i bresciani raggiunti della misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza condotta dalle pm Carlotta Bernardini e Benedetta Callea su presunteper ...

Fatture false per 160 milioni di euro: 10 arrestati, 80 indagati Giornale di Brescia

Una maxi-frode fiscale da oltre 160 milioni di euro organizzata in maniera associativa. Con questa accusa sono state arrestate dieci persone – 6 in carcere e 4 ai domiciliari – su ordine del giudice ...E' scattata all'alba di oggi la maxi-operazione della Guardia di Finanza di Brescia. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno portato all'arresto di dieci persone: sei in carcere e quattro ai ...