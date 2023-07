Fatture false per 160 milioni. 10 arresti a Brescia

... hanno portato all'arresto di dieci persone : sei in carcere e quattro ai domiciliari, indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo diper ...per 160 milioni di euro: 10 persone arrestate (6 in carcere e 4 ai domiciliari). Eseguite dalla Guardia di Finanzaz perquisizioni anche in provincia di Cremona.: 10 ......Sono quattro i bresciani raggiunti della misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza condotta dalle pm Carlotta Bernardini e Benedetta Callea su presunteper ...

Fatture false per 160 milioni di euro: 10 arrestati, 80 indagati Giornale di Brescia

L'inchiesta della Gdf ha scoperto un sistema di frode fiscale basato sull'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ...Nel registro degli indagati compaiono complessivamente 80 persone fisiche e 48 società, di cui 21 straniere