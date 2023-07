Falò Manu e Isabella | Temptation Island | ecco se la coppia è uscita insieme – VIDEO

(Di lunedì 3 luglio 2023)sono stati i protagonisti assoluti della prima puntata di. Lunedì 3 luglio, lasi è trovata faccia a faccia per ungestito dal buon Filippo Bisciglia.è andataha ribadito di non pretendere nulla dae di aver voglia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Temptation Island, seconda puntata: bufera sue Isabella, cosa è successo aldi confronto Temptation Island, Federico choc sulla fidanzata Ale: 'Se le chiedo di leccare il prato, lo fa'. ...Nella prima puntata del reality show estivo , Isabella Recalcati ha richiesto undi confronto anticipato al fidanzatoMarascio per non aver apprezzato il suo comportamento. Pur non avendo reagito bene in un primo momento, quest'ultimo stasera ha accettato di incontrare ...A questo punto, Manuel si lascia andare al suo sfogo, continuando a commuovere Bisciglia, il quale appare con gli occhi lucidi durante questodi confronto. Isabella tenta di far riflettere,...