Falò di confronto immediato tra Manu e Isabella a Temptation Island | perché

La prima puntata di Temptation Island si era conclusa con un colpo di scena. Isabella aveva chiesto undianticipato a pochissimi giorni di permanenza nello splendido resort in Sardegna, ferita dalle parole del fidanzato Manu. E al pubblico, alla fine, non è rimasto che attendere fino al ...Isabella ha deciso di interrompere drasticamente il suo percorso all'interno di Temptation Island chiedendo undiimmediato al suo Manuel. Nella seconda puntata in onda lunedì 3 luglio, i due si sono ritrovati faccia a faccia. Ecco cosa è successo. Temptation Island, seconda puntata: bufera su ...Mentre Bisciglia fa una rivelazione spiazzante su Temptation Island , la seconda puntata del reality promette numerose emozioni e nuovidiimmediato. A suscitare la curiosità del ...

"Temptation Island" 2023, Isabella e Manu falò di confronto ... Tag24