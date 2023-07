F1 | Pirelli ufficializza la scelta delle mescole per GP Ungheria e Belgio

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023)laper il Gran Premio di(21-23 luglio) e del(28-30). All’Hungaroring verranno utilizzatepiù morbide rispetto all’anno scorso: come P Zero White hard ci sarà infatti la C3, come P Zero Yellow medium la C4 e come P Zero Red soft la C5. A Spa-Francorchamps invece viene mantenuto lo stesso tris del 2022 con C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft. L’appuntamento di Budapest vedrà il debutto dell’Alternative Tyre Allocation (ATA), il formato di gestione dei pneumatici da asciutto durante le qualifiche che si sarebbe dovuto utilizzare in occasione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, poi cancellato a causa del ...