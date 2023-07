F1 | la Ferrari torna sul podio e vince un altro premio ambitissimo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Al Grandi Formula1 in Austria lasul. Leclerc secondo e Sainz chiude quarto dopo una lotta con Perez. Ma per la ‘Rossa’ è un weekend di grandi conquiste, infatti la Casa di Maranello ottiene unimportantedi valore. Il Grand’Austria si può senza dubbio definire la gara della rimonta per la. Nonostante sul circuito di casa la Red Bull di Verstappen continua a primeggiare sulle vetture avversarie, le ‘Rosse’ si rendono protagoniste di due ottime performance che vedonore Leclerc sul, al secondo posto, e Sainz protagonista di una sfida carica di adrenalina contro Perez il quale ‘ruba’ il terzo gradino delallo spagnolo della ...

Norrisa fare il Norris e coglie i frutti, mentre il cookie Piastri, per una MCL60 rivista dovrà attendere le curvazze inglesi. HAMILTON & RUSSELL 4 Hamilton disperso nella bolgia dei track ...... 'Aria fresca, l'uscita dal tunnel sembra davvero vicina per la. In Austriaseconda forza, più forte della Mercedes e dell'Aston Martin, l'unica umana dietro l'imprendibile Red Bull di ......d'allarme è però il non gradimento da parte di Sainz di alcune decisioni del muretto box. ... già la prossima settimana siin pista, in una pista storica come Silverstone, con il Gran ...

F1 | Verstappen domina, ma la Ferrari torna seconda forza! Motorsport.com - IT

Il Red Bull Ring di Spielberg, nella Stiria, è la sede del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento della stagione 2023.A Spielberg, Ferrari ha archiviato il miglior Gran Premio della stagione 2023. Charles Leclerc si è attestato alla piazza d’onore, mentre Carlos Sainz ha concluso quarto. Pardon, sesto, dopo la pioggi ...