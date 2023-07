F1 | in Austria farsa no limits | gara falsata | Aston Martin lungimirante E dal prossimo anno ipotesi ghiaia

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ancora una volta la F1 si trasforma in una, andando peraltro a rovinare uno dei weekend più divertenti di una stagione in fin dei conti spesso soporifera. Tra gare senza safety car né ritiri, pioggia e il dominio di Max Verstappen, troppo spesso abbiamo assistito a due ore di niente, in cui lo spettacolo si è visto col lanternino. Non in, dove, al di là dell’adrenalina aggiuntiva con le qualifiche al venerdì e l’inserimento della sprint al sabato, alla domenica non sono mancati i colpi di scena, i sorpassi, i duelli di una volta. Poi, però, ecco la piaga dei tracka rovinare tutto, in primis con l’esistenza in sé, seppur motivata, delle sanzioni legate al superamento dei limiti della pista, ma in secondo luogo – e questa è la vera nota dolente – dall’incapacità di applicare in modo equo le stesse sanzioni, ...