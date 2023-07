F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023 | qualifiche sabato | canale | orario | diretta tv e streaming

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si continua con il decimo appuntamento stagionale del Mondialedi F1 e dopo l’Austria la nuova caccia alla pole è quella del GP di: disono previste leufficiali e prima ancora le prove libere 3, ecco di seguito le informazioni dettagliate sutv ee le informazioni suldi riferimento. Letornano nel canonico giorno del, precedute delle FP3 che erano state soppresse a Spielberg per via del cambio di format. Prima dell’attesa caccia alla pole che decreterà la griglia di partenza piloti in pista per le terze prove libere, che prenderanno il via alle ore 12.30 di ...

Paura al primo giro Si sono vissuti attimi di grande apprensione al via di Gara - 2 del Round disulla pista di Donington Park, complice un brutto incidente che ha coinvolto principalmente Tom Sykes e Michael Ruben Rinaldi, nonché Loris Baz . Nel corso del primo giro, il britannico ...

ROMA – Non c’è sosta per la Formula 1 che, dopo un intenso weekend in Austria, torna subito in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Breagna 2023. Il due volte campione del mondo Max Verstapp ...Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio d'Austria, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula Uno 2023. I ...