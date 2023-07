F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023 | prove libere venerdì | canale | orario | diretta tv e streaming

(Di lunedì 3 luglio 2023) Decimo appuntamento del Mondialedi F1 e dopo l’Austria è tempo di back-to-back per il GP di: si partecome di consueto con lein programma, ecco di seguitotv ee le informazioni suldi riferimento. Siamo sull’iconica pista britannica scenario di tantissime gare splendide e mozzafiato, e quest’anno potrebbe essere ancora una volta tale col duello tra Verstappen e le Ferrari che hanno in parte ricucito il gap. La tre giorni britannica inizia alcon lee le due sessioni di free practice saranno trasmesse in ...

Sarebbe meglio sospendere temporaneamente le relazioni diplomatiche con la Finlandia e i suoi simili (come la Polonia, gli Stati baltici e, naturalmente, la) o almeno abbassarne il ...Sarebbe meglio sospendere temporaneamente le relazioni diplomatiche con la Finlandia e i suoi simili (come la Polonia, gli Stati baltici e, naturalmente, la) o almeno abbassarne il ...Paura al primo giro Si sono vissuti attimi di grande apprensione al via di Gara - 2 del Round disulla pista di Donington Park, complice un brutto incidente che ha coinvolto principalmente Tom Sykes e Michael Ruben Rinaldi, nonché Loris Baz . Nel corso del primo giro, il britannico ...

Gran Bretagna, in vigore riforma che amplia poteri polizia TGCOM

ROMA – Non c’è sosta per la Formula 1 che, dopo un intenso weekend in Austria, torna subito in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Breagna 2023. Il due volte campione del mondo Max Verstapp ...Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio d'Austria, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula Uno 2023. I ...