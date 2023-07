F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023 | gara domenica | canale | orario | diretta tv e streaming

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si chiude il decimo weekend stagionale del Mondialedi F1 e sale a mille l’attesa per ladel GP di. Ecco di seguito tutte le informazioni su data,tv e. Sulla leggendaria pista britannica, nuovo appuntamento con la storia per Max Verstappen che vuole riuscire a vincere qui non avendolo mai fatto. E’ uno degli ultimi scalpi prestigiosi che manca all’olandese, la Ferrari proverà a insidiarlo. Per questo back to back l’è lievemente modificato, visto che con l’ora di fusosi corre alle ore 16 (le 15 sul territorio del Regno Unito) di9 luglio e latv è disponibile su Sky ...

Sarebbe meglio sospendere temporaneamente le relazioni diplomatiche con la Finlandia e i suoi simili (come la Polonia, gli Stati baltici e, naturalmente, la) o almeno abbassarne il ...Sarebbe meglio sospendere temporaneamente le relazioni diplomatiche con la Finlandia e i suoi simili (come la Polonia, gli Stati baltici e, naturalmente, la) o almeno abbassarne il ...Paura al primo giro Si sono vissuti attimi di grande apprensione al via di Gara - 2 del Round disulla pista di Donington Park, complice un brutto incidente che ha coinvolto principalmente Tom Sykes e Michael Ruben Rinaldi, nonché Loris Baz . Nel corso del primo giro, il britannico ...

Gran Bretagna, in vigore riforma che amplia poteri polizia TGCOM

ROMA – Non c’è sosta per la Formula 1 che, dopo un intenso weekend in Austria, torna subito in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Breagna 2023. Il due volte campione del mondo Max Verstapp ...Messo in archivio il fine settimana del Gran Premio d'Austria, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, ovvero il Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale di Formula Uno 2023. I ...