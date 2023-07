F1 | GP Gran Bretagna 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 7-9 luglio

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Messo in archivio ildelPremio d’Austria, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, ovvero ilPremio di, decima tappa del Mondiale di Formula Uno. Il mese diprosegue senza soluzioni di continuità e, dopo la gara inglese e un weekend di riposo, proporrà ancora iPremi di Ungheria e Belgio prima della pausa estiva. Si correrà, come tradizione, sul tracciato di Silverstone per uno degli appuntamenti imprescindibili deldella massima categoria del motorsport. La pista del Northamptonshire come sempre regalerà emozioni e colpi di scena, con un lay-out che permette di battagliare tra i piloti e di spingere al massimo le vetture. Un anno fa assistemmo ...