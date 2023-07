F1 | GP Austria 2023 | promossi e bocciati | Verstappen il Cannibale | Ferrari in crescita e FIA penosa

La classifica d'arrivo del Gp d'cambia. Tutta colpa dei track limits: l' Aston Martin ha presentato un reclamo, che la Fia ha accolto. E quindi,dopo aver ricontrollato oltre mille track limits, è stato ridefinito l'ordine d'...La Ferrari c'è e anche Leclerc è tornato. Conta più il 2° posto di Charles " podio numero 800 per Maranello - che il fatto, scontato, che a vincere insia Max Verstappen : per l'olandese successo numero 42 in carriera, 7° dell'anno, 5° di fila e 4° nel catino arancione del Red Bull Ring della sua azienda. Nella classifica mondiale è il ..."E' stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qui in- prosegue Elkann ai microfoni di Sky Sport - . E' un circuito divertente, ma c'è un progresso della macchina e questo ...

E’ ormai inutile fare analisi e considerazioni sul campionato 2023 della Red Bull e di Max Verstappen, lanciati verso una stagione da record e verso il terzo titolo consecutivo per l’olandese, ...Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo aver concluso il Gran Premio d’Austria 2023 di Formula 1 al quarto posto, ha commentato la sua gara e quella del team: “Sinceramente sono abbastanza frustra ...