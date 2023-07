F1 | Elkann sprona la Ferrari | “Stiamo progredendo | la Red Bull non ci demoralizza”

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative,sta cominciando a salire di colpi attestandosi al momento come seconda forza in campo alle spalle di una Redpraticamente ingiocabile. Il weekend di Spielberg ha confermato i progressi della SF-23, con Charles Leclerc che prima ha sfiorato la pole position e dopo è arrivato 2° nel GP d’Austria archiviando il miglior risultato dell’anno. “Oggi è la più bella gara della stagione, è stato bello vedere labattagliare con la Redqui in Austria. E’ un circuito divertente, ma c’è un progresso della macchina e questo risalta anche il valore dei piloti. L’umore è buono, siamo stati davanti tutto il weekend. La lotta di Sainz con Perez è incoraggiante, bisogna guardare in avanti e fare un passo alla volta. Così si può sempre fare ...