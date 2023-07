F1 | cambia l’ordine d’arrivo del GP d’Austria | penalizzato anche Sainz

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Semplicemente clamoroso e ai limiti dell’assurdo quello che è accaduto a Spielberg, dopo il GP dell’Austria: per tutto il fine settimana il discorso dei track limits è stato chiacchierato, ha creato vicissitudini sin dalle qualifiche con tantissimi tempi cancellati. Questione che si è protratta fino alla gara, con una miriade di penalizzazioni ufficializzate dalla FIA intorno alle 21.40. Tutto è scaturito dal ricorso da parte della Aston Martin: la scuderia britannica si era rivolta ai giudici sostenendo che non avessero preso in esame tutti i casi di track limits verificatosi nella gara di oggi. Ricorso che è stato accolto della FIA che si è trovata di fronte a dover analizzare oltre 1200 casi durante i 71 giri percorsi. La classifica è rimasta quindi sub iudice fino a questa sera e la comunicazione ufficiale delle penalità è arrivata da pochissimo. Classifica che è stata ...