Ex gieffina si candida per tornare al GF Vip in una nuova veste | appello a Signorini

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le ultime edizioni del GF Vip Party sono state condotte da tre ex concorrenti del reality (Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge) e adesso un’altra exsogna di sbarcare nel programma che va in onda su Mediaset Infinity. Ospite a Radio Cusano Campus, Nikita Pelizon si è detta pronta aal GF Vip in questa. “La prossima edizione con i Nip? Mi sembra molto interessante. Sicuramente regalerà delle gioie. Personalmente io non vedevo l’ora che accadesse un mix perché mi piaceva proprio l’idea di avere persone proprio non abituate alle telecamere. Che guardano la tv ma che non ci sono mai andate. Condurre il GF Vip Party? Semi vuole, io ci sono. Il numero ce l’ha. Sono qui!”.(e gli angeli stra belli e stra luminosi) ascolteranno ...