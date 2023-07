Evaso a Napoli si consegna a Salerno e aggredisce agente

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAveva approfittato di un permesso per evadere e quando si è ripresentato per costituirsi in carcere ha aggredito undella Penitenziaria: lo denuncia, in un comunicato, Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). “Ancora violenza in un carcere della Campania“, sottolinea la sindacalista che così spiega l’accaduto: “questa mattina, nella rotonda ingresso, un ispettore è stato aggredito da un detenuto che si era venuto are per evasione dopo la concessione di un permesso premio concesso da Poggioreale dove era detenuto.Le motivazioni hanno dell’incredibile: non voleva rientrare in cella. Il pronto intervento di altro personale ha scongiurato il peggio per il collega vittima della improvvisa aggressione.Ormai le aggressioni ed altri atti violenti negli ...