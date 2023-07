Europeo Under 19 | tutto quello che c'è da sapere sull'Italia di Bollini

...sera fa il punto sulle questioni principali dell'estate del governo dopo l'ultimo consiglio,... ma ci ha già spinto a intervenire sul cuneo fiscale e a incentivare le imprese che assumono...L'Ucraina sorprende e non vuole fermarsi agli Europei21 . La nazionale di Rotan continua a stupire e manda al tappeto anche la Francia in rimonta ...e più solide di questo campionato. La ...Non è stato fin qui unindimenticabile per Pierre Kalulu. Il difensore del Milan, terzino titolare della Francia21, ha causato un fallo da rigore su Mykhaylo Mudryk che ha portato al gol dell'1 - 1 dell'...

Europei U21, risultati di oggi: Inghilterra e Ucraina in semifinale, eliminata la Francia Sky Sport

La nazionale lusitana ha mostrato qual è il vero volto dell'Italia ancora fragile per questo livello di competizione, col Belgio per il 2°posto nel girone ...La premier chiede di smetterla di "fare allarmismo su una questione strategica per la nazione e che viene strumentalizzata per attaccare l'esecutivo" AGI - Giorgia Meloni è ottimista, come ha già dett ...