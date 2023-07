Europeo Under 19 | esordio vincente dell’Italia | quattro rigori uno sbagliato e netto 0-4

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 luglio 2023) E’ iniziato anche l’19. Nel primo match successo del Portogallo con il punteggio di 0-2 contro la Polonia.anche per l’Italia di Bollini, in grado di imporsi contro i padroni di casa di Malta. Un po’ di sorprese per gli azzurri che si schierano con il tridente formato da Esposito, D’Andrea e Koleosho, a centrocampo Amatucci e Ndour, in difesa Missori. Partenza fortissima degli Azzurrini e Amatucci sfiora il palo. L’Italia protesta per un mancato calcio di rigore, poi grande giocata di D’Andrea. E’ dominio azzurro, al 18? l’arbitro fischia il calcio di rigore per l’Italia: Ndour non sbaglia. Il calciatore del Benfica sfiora la doppietta personale, al 31? un altro rigore: si presenta Esposito e sigla il raddoppio. Terzo rigore per l’Italia, questa volta D’Andrea non è lucido. D’Andrea si ...