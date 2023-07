Europei Under 19 | l’Italia non stecca l’esordio | rotondo 4-0 contro Malta

(Di lunedì 3 luglio 2023)non sbagliaagli19 rifilando un4-0 a. Nel pomeriggio era arrivato il successo del Portogallol’Inghilterra, quindi per gli azzurrini di Bollini era doveroso iniziare al meglio la competizione. Detto, fatto. Partita, quella, mai stata in discussione con Esposito e compagni che sin dai primi minuti hanno messo subito le cose in chiaro. Al 17esimo è subito vantaggio italiano con un calcio di rigore impeccabile di Ndour, migliore in campo insieme a D’Andrea. L’esterno del Sassuolo, dal futuro indubbio, semina il panico nel primo tempo e si guadagna anche il secondo calcio di rigore dopo pochi minuti. Esposito prende la palla, la mette sul dischetto e non sbaglia. Dopo 30 ...

Quattro rigori assegnati all'Italia Under 21 nella sfida contro Malta: tre segnati, uno sbagliato da D'Andrea, che si è rifatto su punizione. Una vittoria senza problemi. Nell'esordio agli Europei ...(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Avvio a gonfie vele per l'Italia agli Europei Under 19 a Malta. Al National Stadium di Ta' Qali, gli azzurrini hanno sconfitto 4-0 i pari età della Nazionale maltese, padroni ...