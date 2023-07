Europee | salta incontro tra Salvini e Le Pen | «Colpa della situazione in Francia» Tajani | «Per noi accordo impossibile»

... invitando gli alleati ad essere "tutti uniti in Europa" in vista delle elezionidel 2024. ...l'incontro tra Salvini e Le Pen Il confronto tra i due partiti della maggioranza di Governo ...'Matteo Salvini e Marine Le Pen faranno una videoconferenza nel pomeriggio. Il faccia a faccia è rimandato alla luce della grave situazione in Francia'. Così una nota della Lega. Tajani: 'Per noi ...... rappresentante del Rassemblement National francese, e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini , per una riunione strategica in vista delle elezioniin programma nel ...

Europee, salta incontro tra Salvini e Le Pen: «Colpa della situazione in Francia». Tajani: «Per noi accordo im ilmattino.it

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – Il Governo non ha chiesto la quarta rata di fondi Pnrr. L’Italia non ha completato le scadenze previste e non può c ...Salta incontro Salvini-Le Pen. Tajani: “Con lei e AfD impossibili accordi”, la Lega: “Preferisce il Pd Matteo Salvini e Marine Le Pen faranno una videoconferenza nel pomeriggio. Il faccia a faccia tr ...