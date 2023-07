Europee 2024 | l’eurodeputata Gancia Lega | «Non è il momento dei veti | ma noi siamo diversi da Le Pen e Afd» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Europeista, liberale e federalista: è la Dop, la denominazione di origine politica, delGianna. Fiera piemontese, come i vini che la sua famiglia, da quasi due secoli, produce nell’Astigiano. Milita nelladal 1991 e, di quei tempi, ricorda ancora le lunghe telefonate con Umberto Bossi, il quale la chiamava per convincerla a candidarsi in prima persona. Ci è riuscito, anche grazie alle posizioni liberali e federaliste incarnate dal partito con il Sole delle Alpi nel simbolo. Valori cheravvisava anche nella leadership di Roberto Maroni e ai quali, oggi, non è disposta a rinunciare. Raggiunta da Open mentre si trova a Londra per un convegno, non si sbilancia su una sua possibile ricandidatura alledel. Ma accetta di farsi intervistare sul ...