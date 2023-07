Eto’o rischia la galera | la figlia lo denuncia | cosa sta succedendo

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nuovi guai all’orizzonte per Samuel. LaErika do Rosario Nieves, riconosciuta legalmente nel febbraio del 2022, ha chiesto un mantenimento più congruo avviando una nuova battaglia legale nei confronti dell’ex calciatore di Inter e Barcellona.avrebbe dovuto riconoscerle 1400 euro al mese per il mantenimento, ma secondo “Mundo de Portivo” il calciatore non avrebbe rispettato l’accordo e la ragazza ora chiede una condanna. “Deve a suapiù di 5 anni di mantenimento – afferma l’avvocato della– e continua a sfidare la giustizia: l’economia di Erika è molto debole mentrevive nel lusso“. L'articolo CalcioWeb.

