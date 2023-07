Eto’o denunciato dalla figlia Dalla Spagna | rischia un anno di carcere

(Di lunedì 3 luglio 2023) Samuelnuovamente al centro di polemiche. Secondo quanto riportato da El Diario de Sevilla, l’ex attaccante non starebbe rispettando l’accordo sul pagamento del mantenimento dellaErika do Rosario Nieves. La ragazza ha avviato quindi una battaglia legale contro il padre, dopo che, nonostante ci fosse un accordo con un giudice del versamento di 1.400 euro al mese, il camerunese non lo ha rispettato. L’avvocato dellaha così dichiarato: “Deve a suapiù di cinque anni di mantenimento e continua a sfidare la giustizia. La situazione economica di Érika è molto difficile mentrevive nel lusso”. SportFace.

