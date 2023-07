ESTATE IN DIRETTA | NUNZIA DE GIROLAMO E GIANLUCA SEMPRINI SALUTANO BUBINOBLOG

(Di lunedì 3 luglio 2023) Come ogni anno Rai1 racconterà l’degli italiani con il suo tradizionale programma pomeridiano, “in”, in onda dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 3 luglio fino all’8 settembre 2023. La conduzione è affidata aDeche, grazie ad una squadra di inviati sul territorio nazionale e agli ospiti che animeranno il grande salotto del pomeriggio di Rai1, accompagneranno il pubblico nel racconto quotidiano di grandi eventi, storie di vita, fatti di cronaca e di costume, momenti di intrattenimento e spettacolo. Dalle 17:10, dal lunedì al venerdì, su Rai1. I SALUTI DIDEA ...

Nella pellicola,dalla regista Greta Gerwig, compare a un certo punto una mappa che riporta ... L'scorsa il film 'Top Gun: Maverick', prodotto dalla Paramount Pictures, non è riuscito a ...Anche quest'anno il capodanno dell'porta con sé spettacoli, concerti, performance, happening,... dallo stile pop, che vedrà in scena: La Compagnia Wonder Boys,da Luciano Cannito, ...Per il quarto anno consecutivo, è la GOM, la Giovane Orchestra Metropolitanada Pierluigi Piran,ad aprire Marghera. Alle 21, sul palcoscenico ci saranno 88 giovani musicisti, in gran ...

Una “Estate in diretta” con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini Tv Sorrisi e Canzoni

Da domani al 21 luglio in piazza Mercato va in scena la 43ª edizione di Marghera Estate, la kermesse di musica live organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia con DalvivoEventi, che a ogni ...Al via su Rai 1 le repliche de Il Giovane Montalbano 2023, la fiction con Michele Riondino dalla prima puntata. Scopri orari e programmazione.