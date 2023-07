(Di lunedì 3 luglio 2023) L’avrebbe messo nel mirino dueper rinforzarsi in attacco e in porta: piaccionoL’avrebbe messo nel mirino dueper rinforzarsi in attacco e in porta: piacciono. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri stanno cercando due profili per sopperire alle partenze di Satriano e Vicario.

Empoli, Okereke e Caprile gli obiettivi Calcio News 24

