Empoli | il presidente Corsi blinda Parisi | “Sarà il nostro capitano”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Fabriziodell’, ha risposto alle domande dei giornalisti all’uscita di via Rossellini, dove si è tenuta l’Assemblea della Lega Serie A. Tra i temi affrontati, il patron dell’ha fatto anche chiarezza sul futuro di Fabiano, che fa gola a molte squadre. Nonostante il terzino sia stato accostato a tanti club, Juventus su tutti,ha dichiarato: “Nessuna novità.gioca nell’il“. A questo punto non è da escludere che il giocatore resti per un’altra stagione a, anche perché il club non ha bisogno di vendere avendo già monetizzato dalla cessione di Vicario. SportFace.

