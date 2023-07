Empoli già in ritiro | ingaggiato Grassi dal Parma

(Di lunedì 3 luglio 2023) E' già in, l'calcio. Da oggi, 3 luglio 2023, la formazione di mister Zanetti, dopo alcuni giorni dedicati alle visite mediche e ai test atletici di rito, si raduna al centro sportivo di Monteboro, dove la squadra soggiornerà a 'Casa azzurri' per la prima parte delpre-stagionale

Inter, Milan e Juventus hannopiazzato un colpo di mercato a testa: i nerazzurri si sono ... Il Cagliari ha acquistato dal Verona il difensore Sulemana, mentre l'ha riscattato Marin dal ...Un rinforzo in arrivo per Ivan Juric che nei giorni scorsi haavuto modo di accogliere Raoul ... mentre Grassi è stato acquistato a titolo definitivo dall'. Vediamo di seguito tutti gli ...In attesa dei crismi dell`ufficialità èfitta di impegni l`agenda di Cristiano Giuntoli da nuovo dirigente apicale della Juventus. L`ex dirigente del Napoli apprezza Fabiano Parisi () per la fascia sinistra (possono partire ...