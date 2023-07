Emma Marrone | “2 mesi di vita” la confessione devastante sul brutto male

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le dolorose parole della cantantesul momento piùdella sua: ecco la sua. La cantante puglieseè sicuramente nota per la sua grinta e il suo coraggio mostrati anche durante le sue esibizioni, in cui trasmette energia ed emozioni vere al suo pubblico e ai suoi fan. Ed è per questo che è molto amata: è una delle poche persone famose che si mostra per quella che è, con totale umiltà. Si è fatta conoscere dalla sua vittoria al programma di Amici di Maria De Filippi. Il legame così stretto creatosi con i suoi fan, ha fatto si chenon lasciasse nascosto alcun lato della sua, mostrandosi con tutti i suoi punti di forza ma anche con le sue debolezze. Così, anche ...