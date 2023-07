Emilia - Romagna | inizia la ricostruzione Il generale Figliuolo sorvola le zone più colpite

È iniziata in mattinata la visita del generale Francesco Figliuolo , il commissario alla Ricostruzione dell', nei territori più interessati dall' alluvione che " stima Coldiretti " ...Lo ha detto il presidente della Provincia di Reggio, Giorgio Zanni , oggi a Bologna nel corso dell'incontro in Regione tra il commissario per la ricostruzione ine gli ...Non si segnalano grandi criticità in Piemonte, Friuli Venezia Giulia,(dove non si segnalano presenze di peronospora ma restano le problematiche legate all'alluvione). Loading... In ...

Meteo EMILIA ROMAGNA Video: previsioni aggiornate « 3B Meteo 3bmeteo

È iniziata con il sorvolo in elicottero sulle aree colpite dall’alluvione la visita del commissario alla Ricostruzione in Emilia-Romagna, generale Francesco ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...