Emilia-Romagna | commissario Figliuolo visita zone alluvionate | Fare piano condiviso

(Di lunedì 3 luglio 2023) Inè il giorno di Francesco Paolo. Ilalla ricostruzione post alluvione - ancora in attesa di nomina formale - ha dato il via al suo incarico sorvolando le aree colpite dal maltempo di maggio. Poi a Bologna, nella sede della Regione, l'incontro con i presidenti delle Province colpite, il sindaco di Forlì e i componenti del Patto per il lavoro e per il clima. Infine alle 16, insieme al governatore Stefano Bonaccini e alla vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo, ilha incontrato i giornalisti per un punto stampa. “Abbiamo sorvolato le aree colpite” dall’alluvione, “vedere questo territorio che porta ancora delle cicatrici mi provoca dei forti sentimenti. Il mio pensiero va alle vittime e a chi è ancora sfollato, a quanti stanno ...

(ANSA) - BOLOGNA, 03 LUG - "Ho sorvolato con il presidente Bonaccini le aree colpite. Vedere questo territorio che porta ancora cicatrici, e in molte parti l'operosità dei concittadini emiliano-romagn ...