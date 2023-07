Elton John | Lo stoicismo inglese è il cancro del Regno Unito

Qual è la sua idea di felicità perfetta "Stare con mio marito, David, e i miei figli". Qual è la persona vivente che disprezza di più "Quanto tempo ho a disposizione...". Qual è la caratteristica ...Anni fa, quando lavoravo per una società di relazioni pubbliche italo - inglese, ho avuto l'onore di partecipare a una raccolta fondi benefica organizzata dae David Furnish, a casa loro! ...Tra i suoi fan, giusto per citarne uno, c'è la popstar. Il suo nuovo volume è dedicato al fascino dell'incerto: "Racconto storie che non finiscono. È lo spettatore che è chiamato a ...

“Macron balla mentre Parigi brucia”, le immagini del presidente francese al concerto di Elton… Il Fatto Quotidiano

Qual è la sua idea di felicità perfetta «Stare con mio marito, David, e i miei figli». Qual è la persona vivente che disprezza di più «Quanto tempo ho a disposizione...». Qual è la caratteristica c ...Hallenstadion in piedi per l’ultima volta del pianista in Svizzera, più che un concerto, un’esperienza immersiva. Noi c’eravamo ...