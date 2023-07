Elenco completo di programmi energetici che potrebbero aumentare il tuo reddito fino a £1 500 - sei idoneo?

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie con l'obiettivo di aiutare i pensionati a far fronte alle spese energetiche. Sei quindi invitato a contattare il tuo fornitore e a verificare quali aiuti sono disponibili per te e la tua famiglia, sia tramite sovvenzioni che sconti speciali. Inoltre, potresti esserea ricevere assistenza finanziaria gratuita dal tuo consiglio comunale, quindi contattalo per ulteriori informazioni. Infine, ci sono anche pagamenti extra per chi riceve determinati benefici, come il Bonus Energia e il pagamento invernale. Scopri tutti i dettagli nel nostro articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Aiuti sulle bollette energetiche per famiglie in difficoltà Sovvenzioni offerte dai fornitori di energia Aiuti governativi per individui e famiglie Supporto finanziario dai consigli comunali Pagamenti e sovvenzioni per beneficiari di determinati benefici e ...