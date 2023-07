«Ecco le ragioni profonde della protesta in Francia»

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sono giorni di fuoco, di rabbia, di paura in. Non solo per le proteste di pazza ma soprattutto per le sue, che mettono in discussione un intero paese. Sono oltre 857 le persone arrestate dopo la sesta notte di disordini in. Secondo il ministero dell'Interno francese sono piu’ di 50 i poliziotti e i gendarmi feriti mentre un pompiere è morto mentre tentava di domare un incendio. Sono piu’ di 600 e veicoli dati alle fiamme e almeno cento gli edifici incendiati oltre ad almeno 1.223 gli incendi registrati su strade pubbliche. Lache in queste ore pare aver perso un po’ di intensità, mostra quanto il paese sia spaccato e di quanto si incandescente il clima indopo la morte di Nahel, il giovane di 17 anni ucciso da un agente martedì ...