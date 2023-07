Ecco la "Silicon Valley" della transizione energetica

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quando si parla disi deve tenere presente che questo percorso non può prescindere dalla capacità di inventare nuove soluzioni tecnologiche per produrre energia pulita e per ridurre (e poi azzerare) le emissioni. Insomma, questo percorso dipende dalla ricerca e dalla velocità con cui l’innovazione viene trasferita alle imprese. Così, la nascita di un polo tecnologico dedicato alle nuove filiere dell’energia in un’area come quella dell’ex Gazometro di Roma Ostiense rappresenta uno dei progetti più significativi che esprime il paese in questo ambito. Si chiama Road (Rome advanced district) ed è stato realizzato da Eni in partnership con Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, gruppo Fs e NextChem (Maire) su un’area di oltre 12 ettari di proprietà del Cane a sei zampe. “Negli stessi spazi in cui nei primi del Novecento si ...