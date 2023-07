Anche per questo i centri europei più importanti per l'analisi e le previsioni meteo sono entusiasti e sperano di poter iniziare ad usare i dati deldopo il periodo di calibrazione ...Anche per questo i centri europei più importanti per l'analisi e le previsioni meteo sono entusiasti e sperano di poter iniziare ad usare i dati deldopo il periodo di calibrazione ...

Ecco il «fulminometro», strumento prezioso per le previsioni meteo in tempo reale Il Sole 24 ORE

ESA ed EUMETSAT annunciato i primi dati del Lightning Imager (il “fulminometro”) di Leonardo a bordo di Meteosat Third Generation Imager-1 ...