EastMed in stand by? E Israele triplica i gasdotti su Leviathan

(Di lunedì 3 luglio 2023) 520 milioni euro per costruire un terzo gasdotto sottomarino per aumentare la produzione del giacimento di gas naturaleal largo della costa israeliana. Lo hanno annunciato NewMed Energy, Chevron Mediterranean Limited e Ratio Energies, passando dai circa 12 miliardi di metri cubi a quasi 14 miliardi all’anno. Significa chenon intende attendere le decisioni politiche circa il gasdottoal fine di procedere alla infrastrutturazione necessaria per portare a sfruttamento i suoi giacimenti, con l’Italia alla finestra.Scoperto nel 2010,è il più grande giacimento di gas naturale del Mediterraneo, in virtù di 22,9 trilioni di piedi cubi di gas recuperabile: fornisce il mercato del gas israeliano, la Giordania e l’Egitto. Chevron e Ratio detengono rispettivamente ...

